Дизайн страницы товара в интернет-магазине

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок1302 просмотра
#1$200

Вот страница товара в текущем виде - http://ave.ru/eshop/act/20/20_144.html

Речь далее пойдет только блоке в котором находятся: фото, краткое описание, цена, информеры, кнопки и меню для выбора региона и города.

Сейчас этот блок выбивается из общего дизайна сайта, как по цветовой гамме, так и по согласованности и гармоничности размещения компонентов.

Так же есть необходимость добавить некоторые компоненты (смотри приложенный файл).

Здесь мы видим, что вместо информации о наличии товара на складе указывается ее количество (можно не цифру, а допустим какую-то градацию и т.п.)

Так же есть желание разжевать чем отличаются кнопки "В корзину" и "Купить", увы, очень много граждан их боятся.

Меню выбора города и региона доставки решено сделать снизу, во всю ширину, одной строкой.

Что нам нужно?

Собственно, расположить все эти элементы информации и интерфейса, что бы они гармонировали с общим дизайном сайта, друг с другом, легко читались, были удобны и понятны в использовании.

При этом надо остаться в размерах отведенных под этот блок в текущем дизайне.

Можно все сделать совсем по другому, написать и нарисовать полностью свое и новое.

Можно просто играть с расстановкой, цветами, шрифтами и т.д.

Важно. Информеры (на зеленом и голубом фоне) мы хотим сделать не графикой, а текстом на подложке, так как их содержание часто редактируется и они могут соответственно менять размеры. Поэтому в приложенном файле им выделили как бы отдельный столбец в котором они могут быть выше или ниже по размеру в зависимости от текста.

Не принципиально именно такое их размещение, но важно что бы они могли менять размер по вертикали, не наезжая на другие объекты.

Размеры фотографий товара лучше не менять. Место можно.

Вопросы в приват.

HTML
12 лет назад
Florentis
Владимир 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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