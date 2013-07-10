Нужен дизайн для сайта однастраничника Двухъярусных кроватей.
Дизайн сайта пентбольного/лазертаг клуба
нужна картинка в PSD с отрисованным текстом(раздел, заголовок, основной текст), ссылками(наведенными и нет).
табличками, подписями к видео, комментариями в соцсетях, ссылками на соцсети(картинка или текст - вконтакте, фейсбук, твиттер).
и текстовым файлом в CSS с описанием шрифтов, размеров, отступов и стилей нарисованного для верстальщика.
краткое описание сайта:
Сайт с возможностью добавить фото, видео, контактами, связями с социальными сетями(комментариями), описанием пентбола и лазертага
Первая страница должна быть с лазертагом/пейнтболом картинкой, разделяющая поток посетителей на 2 части.
далее основная часть(см файл с примерным эскизом)
структура - в приложении.
подробное тз - в приложении.
примерный эскиз - в приложении.
сюда - срок-стоимость.
вопросы - в личку.
Выбранный исполнитель
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