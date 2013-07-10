Дизайн сайта пентбольного/лазертаг клуба

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен26 заявок373 просмотра

нужна картинка в PSD с отрисованным текстом(раздел, заголовок, основной текст), ссылками(наведенными и нет).

табличками, подписями к видео, комментариями в соцсетях, ссылками на соцсети(картинка или текст - вконтакте, фейсбук, твиттер).

и текстовым файлом в CSS с описанием шрифтов, размеров, отступов и стилей нарисованного для верстальщика.

краткое описание сайта:

Сайт с возможностью добавить фото, видео, контактами, связями с социальными сетями(комментариями), описанием пентбола и лазертага

Первая страница должна быть с лазертагом/пейнтболом картинкой, разделяющая поток посетителей на 2 части.

далее основная часть(см файл с примерным эскизом)

структура - в приложении.

подробное тз - в приложении.

примерный эскиз - в приложении.

сюда - срок-стоимость.

вопросы - в личку.

CSS
12 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
12 лет назад
$240
3 дня
Образец макета отрисован качественно, на уровне. порадовала детальность подхода: все замечания учтены. сейчас ждем прихода денег для получения макета.
Сделал работу, оплату получил. Все требования и пожелания четкие и обсуждаемые, что очень хорошо сказываться на итоговый результат.

Заявки фрилансеров

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн посадочной страницы

    Придумать и реализовать дизайн для трех посадочных страниц, вставить модули: 1. http://elizavetababanova.com/zhivi-po-polnoj 2. http://elizavetababanova.com/zhivi-po-polnoj-onetimeoffer/ 3. http://elizavetababanova.com/zhivi-po-polnoj-akciya/ Примеры уровня посадочных страниц какой мы хотим видеть и лучше, можете посмотреть ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется сделать редизайн сайта

    $250

    Требуется сделать редизайн сайта pоsеlki-chеhоvdvоr.ru (набирать вручную). В приложении примерная схема расположения блоков. От выбранного исполнителя потребуется не менее 3х вариантов набросков нового дизайна, по итогам выбираем один и дорабатываем его. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн landing Page

    $100

    Здравствуйте, Нужно сделать женственный и стильный дизайн страницы (landing page)- тематика -женские фартуки в ретро-стиле Есть прототип со всеми контентными блоками. Нужно сделать красивое оформление, форматирование текста, цвет

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Изменить фон, цвет, шрифт сайта

    Необходимо сделать внешний вид сайта prosto-sdelai.ru более дружеским, изменить фоновый рисунок, цветовую гамму, шрифт, найти картинки по теме. Сроки и сумма?

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн Landing Page

    Нужно создать Landing Page под продажу строительных материалов. Нужен универсальный дизайн, который можно будет использовать для продажи разных строительных материалов. Нужны исполнители с опытом (порфтолио) и понимаем построения ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта по продаже шуб

    $100

    Необходим дизайн для сайта по продаже шуб. Сайт каталог, не интернет-магазин. 4 страницы. Главная, карточка товара, информационная и страница со списком товаров в категории. Дизайн такого плана как на этом сайте: evromex.ru.

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка 5 тем-шаблонов

    Есть основной PSD макет сайта и на него верстка. На основе этого макета требуется сделать темизацию шаблона для заданных категорий: 1. Шоппинг - общая тема покупок и товаров (в основном это ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад