Дизайн сайта пентбольного/лазертаг клуба

нужна картинка в PSD с отрисованным текстом(раздел, заголовок, основной текст), ссылками(наведенными и нет).

табличками, подписями к видео, комментариями в соцсетях, ссылками на соцсети(картинка или текст - вконтакте, фейсбук, твиттер).

и текстовым файлом в CSS с описанием шрифтов, размеров, отступов и стилей нарисованного для верстальщика.

краткое описание сайта:

Сайт с возможностью добавить фото, видео, контактами, связями с социальными сетями(комментариями), описанием пентбола и лазертага

Первая страница должна быть с лазертагом/пейнтболом картинкой, разделяющая поток посетителей на 2 части.

далее основная часть(см файл с примерным эскизом)

структура - в приложении.

подробное тз - в приложении.

примерный эскиз - в приложении.

сюда - срок-стоимость.

вопросы - в личку.