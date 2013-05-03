Дизайн посадочной страницы

Придумать и реализовать дизайн для трех посадочных страниц, вставить модули:

1. http://elizavetababanova.com/zhivi-po-polnoj

2. http://elizavetababanova.com/zhivi-po-polnoj-onetimeoffer/

3. http://elizavetababanova.com/zhivi-po-polnoj-akciya/

Примеры уровня посадочных страниц какой мы хотим видеть и лучше, можете посмотреть здесь: http://elizavetababanova.com/7shagov/ и http://elizavetababanova.com/programma-treninga.

Прикладывайте, пожалуйста, примеры ваших посадочных страниц и расценки работ. Желательные сроки для нас - 2-3 дня на страницу.