Дизайн Landing Page

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Закрыт19 заявок202 просмотра

Нужно создать Landing Page под продажу строительных материалов.

Нужен универсальный дизайн, который можно будет использовать для продажи разных строительных материалов.

Нужны исполнители с опытом (порфтолио) и понимаем построения продающих целевых страниц.

12 лет назад
acronus
Роман 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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