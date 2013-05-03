Дизайн landing Page

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт30 заявок219 просмотров

Здравствуйте,

Нужно сделать женственный и стильный дизайн страницы (landing page)- тематика -женские фартуки в ретро-стиле

Есть прототип со всеми контентными блоками.

Нужно сделать красивое оформление, форматирование текста, цвет

12 лет назад
olga04052013
Ольга 
53 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$80
5 дней

Заявки фрилансеров

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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