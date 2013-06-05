Требуется сделать редизайн сайта pоsеlki-chеhоvdvоr.ru (набирать вручную). В приложении примерная схема расположения блоков.

От выбранного исполнителя потребуется не менее 3х вариантов набросков нового дизайна, по итогам выбираем один и дорабатываем его.

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