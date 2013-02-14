Разработка 2 макетов для сайта stroy-chehov.ru

Необходимо разработать 2 макета:

1) Список товаров конкретной категории. На макете должно быть отображено:

1.1) Путь по сайту, название страницы

1.2) блок с фильтром (цена в диапазоне от и до (или текстовые поля или ползунок), производитель (выпадающий список или все производители с чекбоксами, название товара (текстовое поле), кнопка искать, кнопка сбросить)

1.3) сетка из 20 товаров по 4 в одной строке (внешний вид товаров, как на главной)

1.4) постраничная навигация (количество элементов из всех, текущая страница из всех)

2) Карточка товара На макете должно быть отображено:

2.1) Путь по сайту, название страницы.

2.2) Детальное изображение товара. На странице должно присутствовать мини-галерея других изображений товара, должно быть кнопки смены изображений.

2.3) Информация о товаре: название, цена, кнопка купить, производитель (или гиперссылкой или логотипом), краткое описание

2.4) Дополнительная информация о товаре: детальное описание, характеристики товара, отзывы, видео (можно реализовать как панели)

2.5) Блок «другие товары» (здесь просто берем одну строку как на главной с 4 товарами.