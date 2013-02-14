Разработка 2 макетов для сайта stroy-chehov.ru

Нужно нарисовать сайт для благотворительного фонда. Исполнитель нужен только из Днепропетровска, для встречи вживую.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать 2 макета:
1) Список товаров конкретной категории. На макете должно быть отображено:
1.1) Путь по сайту, название страницы
1.2) блок с фильтром (цена в диапазоне от и до (или текстовые поля или ползунок), производитель (выпадающий список или все производители с чекбоксами, название товара (текстовое поле), кнопка искать, кнопка сбросить)
1.3) сетка из 20 товаров по 4 в одной строке (внешний вид товаров, как на главной)
1.4) постраничная навигация (количество элементов из всех, текущая страница из всех)
2) Карточка товара На макете должно быть отображено:
2.1) Путь по сайту, название страницы.
2.2) Детальное изображение товара. На странице должно присутствовать мини-галерея других изображений товара, должно быть кнопки смены изображений.
2.3) Информация о товаре: название, цена, кнопка купить, производитель (или гиперссылкой или логотипом), краткое описание
2.4) Дополнительная информация о товаре: детальное описание, характеристики товара, отзывы, видео (можно реализовать как панели)
2.5) Блок «другие товары» (здесь просто берем одну строку как на главной с 4 товарами.
- Похожие заказы
- $250Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Вот сайт http://www.gold-stroy.ru/ Нужно переделать шапку сайта. Вот пример шапки http://www.zmdizain.ru/ Вместо надписи "Профессиональный дизайн и ремонт — наша работа!" должна быть "Компания Сфера - строительство, отделка, ландшафтный дизайн". Шрифты такие же, телефон там же. Смена фоток ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно создать дизайн для бесплатной CMS (на Ваш выбор). Тема: Праздничное агентство. Вид: Яркий, "веселый" дизайн. Срок исполнения: 7-10 дней.Завершен11 лет назад
- $100
Создание шаблона Joomla на подобии тематики http://www.swr.kz/Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Тематика: Подключение интернет в частных домах в г.Чехов (Московская область) Беспроводной интернет. Internet-chekhov.ru Всё описание в прикреплённом файле. (там бриф и примерный макет) Почитайте внимательно бриф и макет сайта в Excel (макет можно менять по расположению пунктов (в ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Сайт федерации футбола на укр. языке - дизайн на футбольную тему, светлый Название: Києво-Святошинська районна федерація футболу (КСРФФ) Лого: прикрепляю Сбоку слева меню: Головна -- Новини -- Фото -- Команди (подменю: команда1 - комада2 - команда3) - Про ...Завершен11 лет назад
- $330
Требуется сделать редизайн сайта с последующим его интегрированием и натяжкой.Завершен11 лет назад
- $50
Основная тема (основные 2 слайда) : - перевозка грузов ж/д пранспортом (использовать фото вагонов сухогрузов) - перевозка грузов автомобильным пранспортом (использовать использовать изображение грузового авто (фуры) с большим крытым прицепом) Название: Транспортно-экспедиторская компания ООО "Укрфрит" Горизонт. меню: Главная -- ...Завершен11 лет назад
Для свадебного салона требуется разработать дизайн сайта и визуальный образ в целом. Для начала - только графику, т.к. не хочу смешивать задачи. В дальнейшем дизайн будет натягиваться на amiro.cms, при этом возможно потребуется Ваше участие ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт11 лет назад