Разработка 2 макетов для сайта stroy-chehov.ru

$100
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка200 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать 2 макета:

1) Список товаров конкретной категории. На макете должно быть отображено:

1.1) Путь по сайту, название страницы

1.2) блок с фильтром (цена в диапазоне от и до (или текстовые поля или ползунок), производитель (выпадающий список или все производители с чекбоксами, название товара (текстовое поле), кнопка искать, кнопка сбросить)

1.3) сетка из 20 товаров по 4 в одной строке (внешний вид товаров, как на главной)

1.4) постраничная навигация (количество элементов из всех, текущая страница из всех)

2) Карточка товара На макете должно быть отображено:

2.1) Путь по сайту, название страницы.

2.2) Детальное изображение товара. На странице должно присутствовать мини-галерея других изображений товара, должно быть кнопки смены изображений.

2.3) Информация о товаре: название, цена, кнопка купить, производитель (или гиперссылкой или логотипом), краткое описание

2.4) Дополнительная информация о товаре: детальное описание, характеристики товара, отзывы, видео (можно реализовать как панели)

2.5) Блок «другие товары» (здесь просто берем одну строку как на главной с 4 товарами.

11 лет назад
webtou
Егор 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Veronika_777
Вероника 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня
Спасибо за качественную работу!
Егор, спасибо большое за приятную работу! за конструктивные комментарии и моментальную оплату) буду рада новым проектам)
  • Похожие заказы

  • Нужно немного переделать дизайн сайта

    Вот сайт http://www.gold-stroy.ru/ Нужно переделать шапку сайта. Вот пример шапки http://www.zmdizain.ru/ Вместо надписи "Профессиональный дизайн и ремонт — наша работа!" должна быть "Компания Сфера - строительство, отделка, ландшафтный дизайн". Шрифты такие же, телефон там же. Смена фоток ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание дизайна сайта для интернет компании

    $250

    Тематика: Подключение интернет в частных домах в г.Чехов (Московская область) Беспроводной интернет. Internet-chekhov.ru Всё описание в прикреплённом файле. (там бриф и примерный макет) Почитайте внимательно бриф и макет сайта в Excel (макет можно менять по расположению пунктов (в ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн 1-й страницы сайта по футболу

    $50

    Сайт федерации футбола на укр. языке - дизайн на футбольную тему, светлый Название: Києво-Святошинська районна федерація футболу (КСРФФ) Лого: прикрепляю Сбоку слева меню: Головна -- Новини -- Фото -- Команди (подменю: команда1 - комада2 - команда3) - Про ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн 1-ой страницы трансп. компании

    $50

    Основная тема (основные 2 слайда) : - перевозка грузов ж/д пранспортом (использовать фото вагонов сухогрузов) - перевозка грузов автомобильным пранспортом (использовать использовать изображение грузового авто (фуры) с большим крытым прицепом) Название: Транспортно-экспедиторская компания ООО "Укрфрит" Горизонт. меню: Главная -- ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сайт свадебного салона (дизайн)

    Для свадебного салона требуется разработать дизайн сайта и визуальный образ в целом. Для начала - только графику, т.к. не хочу смешивать задачи. В дальнейшем дизайн будет натягиваться на amiro.cms, при этом возможно потребуется Ваше участие ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    11 лет назад