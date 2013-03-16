Разработка логотипа и дизайна сайта

$250
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка116 просмотров
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Нужно разработать дизайн сайта для фотографа, в том числе:

1. логотип

2. макет главной страницы

3. внутренний макет страницы (несколько вариантов)

11 лет назад
annaka
Анна 
42 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Vitwai
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$180
7 дней
Проект был достаточно сложный, поэтому отдельное спасибо Виталию за терпение и внимание к деталям. Работа выполнена на достойном уровне, только положительный опыт сотрудничества.
Рад был сотрудничеству с Анной. В рамках проекта быстро пришли к взаимпониманию, что в свою очередь привело к хорошему результату. Рекомендую!
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