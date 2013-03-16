Разработка логотипа и дизайна сайта

Шапка не графическая, а информационная. Работа не пыльная, но нужен уровень выше бюджета.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать дизайн сайта для фотографа, в том числе:
1. логотип
2. макет главной страницы
3. внутренний макет страницы (несколько вариантов)
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