Сайт казино

Необходимо сделать одностраничный сайт на wordpress по примеру: http://www.bizkons.com.ua/mk/ С возможностью редактирования текста в шаблоне. Все должно быть просто и лаконично. Более подробное ТЗ в личной переписке. Добавляйте заявки и стоимость.