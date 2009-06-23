Сайт "Профессионалы".

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Закрыт65 заявок634 просмотра

Нужен дизайн.

Пишите пожалуйста в проект. Обязательное условие - наличие работ.

ТЗ в атаче / Можно ориентироваться на аналог professionali.ru

Интересно постоянное сотрудничество.

16 лет назад
kabaev
Стас 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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