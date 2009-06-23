Создание дизайна сайта и сверстать макет. Компания занимается продажей изделий собственного производства столов стульев библиотек и цельного массива. Жду предложения, без портфолио просьба не беспокоить 1 этап наброски дизайна 2 обсуждения ...
SMF - изменить дизайны шаблонов
Есть форумы на движке SMF. Есть 10 шаблонов (в дальнейшем дам доступ).
Необходимо для этих форумов изменить шаблон так, что бы дизайны форума стали тематическими.
Минимально - фон, шрифты, доступные изображения (логотип, иконки, обычно)...
Ориентир цен. До 10уе за шаблон... Повторюсь, шаблоны готовы, но их необходимо поправить.
Сайтов десятки.
Для теста, сделайте на шаблоне Babylon (идет в стандартном наборе, вместе с SMF) тематический дизайн для "Форума любителей черепах" (любую другую тему, без разницы) и вышлите скрин в приват (дизайн, понятно, не будет использован... но, важно видеть уровень работы.)
Напишите свою цену. Повторюсь, речь не о разовом заказе, есть десятки шаблонов.
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