Разработка дизайна для социальной сети

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки200 просмотров
#1$

Требуется разработка дизайна для сайта социальной сети с детальной проработкой всех типовых элементов.

Опыт в разработке проектов с социальными сервисами обязателен:

- понимание основного функционала социальной сети

- понимание принципов высоконагруженных проектов (легкость дизайна, цвета для восприятия постоянных посетителей)

- оптимизация юзабилити/функционал

Уже имеется:

- логотип проекта

- компоновка элементов отдельных страниц (со ссылками на примеры)

Условия сотрудничества:

- исполнитель определяется на основании выполнения тестового задания. Подробное описание высылается на почту, в случае заинтересованности кандидата. Заказчик обязуется не использовать тестовое задание в коммерческих целях без разрешения дизайнера.

- бюджет определяется индивидуально, на основании степени участия дизайнера в проработки всех страниц. Базовое значение бюджета 15 000 рублей.

Основные преимущества проекта:

- Не типовая работа станет яркой строчкой любого портфолио

- Планируется дальнейшее сотрудничество, так как для дальнейшего развития понадобиться разработка новых и новых страниц.

16 лет назад
ikomolov
Илья 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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