Добрый день. господа дизайнеры! Есть работка), кто готов? Итак,есть готовый шаблон интернет магазина, требуется его редизайн. Имеется еще 4-5 страничек, содержащие практически один контент и много ...
Разработка дизайна для социальной сети
Требуется разработка дизайна для сайта социальной сети с детальной проработкой всех типовых элементов.
Опыт в разработке проектов с социальными сервисами обязателен:
- понимание основного функционала социальной сети
- понимание принципов высоконагруженных проектов (легкость дизайна, цвета для восприятия постоянных посетителей)
- оптимизация юзабилити/функционал
Уже имеется:
- логотип проекта
- компоновка элементов отдельных страниц (со ссылками на примеры)
Условия сотрудничества:
- исполнитель определяется на основании выполнения тестового задания. Подробное описание высылается на почту, в случае заинтересованности кандидата. Заказчик обязуется не использовать тестовое задание в коммерческих целях без разрешения дизайнера.
- бюджет определяется индивидуально, на основании степени участия дизайнера в проработки всех страниц. Базовое значение бюджета 15 000 рублей.
Основные преимущества проекта:
- Не типовая работа станет яркой строчкой любого портфолио
- Планируется дальнейшее сотрудничество, так как для дальнейшего развития понадобиться разработка новых и новых страниц.
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