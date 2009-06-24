Дизайн -минимализм

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен35 заявок374 просмотра

Короче сайт с работами художников

Выбираем тематику или фамилию художника и смотрим его работы

Это получается каталог работ художника

Вот сайты например:

http://galeria.pedropena.com/

http://www.catherinekelleghangallery.com/index.asp

http://www.russianartgallery.com/index.php?page=artists

http://www.russianartgallery.com/index.php

http://oyu.kz/

Консультация и продажа предметов Искусства (живопись, графика, скульптура, ковры), Услуги по составлению коллекций частным и корпоративным клиентам, Семинары по Искусству, услуги по росписи стен и т.д.

Цветовая гамма:

Елегантная выдержанная гамма: Бежевый (для фона), можно темно и светло-сиреневый цвет

1) http://www.russianartgallery.com/index.php?page=aboutus

здесь нравиться коллаж из живописных работ и фотографий

2) http://www.catherinekelleghangallery.com/index.asp

очень нравиться как организованы и представлены художники

категории в левой стороне сайта:

Живопись

Графика

Скульптура

Ковры

Советский Фарфор

Прикладное Искусство

Антиквариат

16 лет назад
yakooobin
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

BlackNephrite
41 год
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$50
3 дня
Отличная работа, дизайн то, что надо. РЕКОМЕНДУЮ
Заказчик требовательный - но по теме. Поэтому мы действительно оперативно и продуктивно поработали. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

BlackNephrite
41 год
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад

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