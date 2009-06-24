Дизайн -минимализм

Короче сайт с работами художников

Выбираем тематику или фамилию художника и смотрим его работы

Это получается каталог работ художника

Вот сайты например:

http://galeria.pedropena.com/

http://www.catherinekelleghangallery.com/index.asp

http://www.russianartgallery.com/index.php?page=artists

http://www.russianartgallery.com/index.php

http://oyu.kz/

Консультация и продажа предметов Искусства (живопись, графика, скульптура, ковры), Услуги по составлению коллекций частным и корпоративным клиентам, Семинары по Искусству, услуги по росписи стен и т.д.

Цветовая гамма:

Елегантная выдержанная гамма: Бежевый (для фона), можно темно и светло-сиреневый цвет

1) http://www.russianartgallery.com/index.php?page=aboutus

здесь нравиться коллаж из живописных работ и фотографий

2) http://www.catherinekelleghangallery.com/index.asp

очень нравиться как организованы и представлены художники

категории в левой стороне сайта:

Живопись

Графика

Скульптура

Ковры

Советский Фарфор

Прикладное Искусство

Антиквариат