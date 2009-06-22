Шаблон WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок237 просмотров

Требуется сделать рип шаблона для WordPress. Сам сайт, с которого нужно сделать рип, тоже на WordPress.

Опыт работы с WordPress и наличие портфолио приветствуется.

WordPress
16 лет назад
creativ_gti
Дегтярёв 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

dashart
Дарья 
41 год
18 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
$300
7 дней

Заявки фрилансеров

dashart
Дарья 
41 год
18 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад

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