Требуется разверстать дизайн интернет-магазина и встроить его в движек магазина cs-cart (используется шаблоны smarty) Сроки 7-10 дней.
Создание клан-сайта под combats.com "БК"
.Требуется дизайн клан-сайта для игры бойцовксий клуб (combats.com). Задание актуально, пока проект не будет закрыт.
Тематика дизайна: средневековые бои, примеры указаны ниже. Название клана "ОМОН"
Требования к шаблону:
- Шаблон должен быть отвёрстан в один файл .html
- Обязательна массивная шапка
- Никаких нереальных рисунков, это первый вариант сайта. Главное - юзабилити.
Примеры сайтов: stalkers.ru, http://www.exorcium.com/
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+ 2 иконки.
Требования к иконкам, цитата из правил:
Тематика: Сила: Жестикуляция ОМОНА: Тёмный Кулак. и т.п
значки:
• маленький значок клана (показывается рядом с ником персонажа в чате, на форуме, в бою и т.д.):
» gif картинка
» прозрачный фон
» размер 24x15
» не более чем 32 цвета
» анимация запрещена!
• большой значок клана (для энциклопедии):
» gif картинка
» прозрачный фон
» размер 100x99
» анимация запрещена!
» композиция должна быть исполнена в круге
Подробности можно обсудить через icq: 361808963 аську перепутал. уже отредактировал.
От дизайнера не требуется ничего сверхсложного, всё должно быть просто и ясно.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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