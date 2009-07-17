Создание клан-сайта под combats.com "БК"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки400 просмотров

.Требуется дизайн клан-сайта для игры бойцовксий клуб (combats.com). Задание актуально, пока проект не будет закрыт.

Тематика дизайна: средневековые бои, примеры указаны ниже. Название клана "ОМОН"

Требования к шаблону:

- Шаблон должен быть отвёрстан в один файл .html

- Обязательна массивная шапка

- Никаких нереальных рисунков, это первый вариант сайта. Главное - юзабилити.

Примеры сайтов: stalkers.ru, http://www.exorcium.com/

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+ 2 иконки.

Требования к иконкам, цитата из правил:

Тематика: Сила: Жестикуляция ОМОНА: Тёмный Кулак. и т.п

значки:

• маленький значок клана (показывается рядом с ником персонажа в чате, на форуме, в бою и т.д.):

» gif картинка

» прозрачный фон

» размер 24x15

» не более чем 32 цвета

» анимация запрещена!

• большой значок клана (для энциклопедии):

» gif картинка

» прозрачный фон

» размер 100x99

» анимация запрещена!

» композиция должна быть исполнена в круге

Подробности можно обсудить через icq: 361808963 аську перепутал. уже отредактировал.

От дизайнера не требуется ничего сверхсложного, всё должно быть просто и ясно.

HTML
16 лет назад
Omon
39 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

avisotskiy
Andrey Visotskiy 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

avisotskiy
Andrey Visotskiy 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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