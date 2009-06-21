Дизайн портала, форума, магазина + логотип

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок463 просмотра

1. Оплата работы производится поэтапно. Все этапы выполняются без предоплаты.

Работа оплачивается, только при условии, если она будет соответствовать ТЗ и будут учтены все пожелания Заказчика.

2. Скины для магазина, форума и портала нужно будет предъявить на работающих движках.

3. Идеальная прорисовка на мой взгляд www.kingsbounty.ru иконки , арт – просто идеально. Если сможете на таком же уровне, буду безмерно рад.

4. Перед подписанием договора, прорабатываем более подробное ТЗ сразу по всем этапам или по каждому этапу отдельно.

5. По Вашему запросу помогу с сайтами конкурентов, артом, картинками и т.д.

6. По степени актуальности работы будут выполнятся в следующем порядке : логотип-магазин-форум-портал.

7. Хотелось бы иметь возможность для дальнейшего сотрудничества по мере роста проекта.

8. Срок выполнения «не горит», упор на качество и соответствие «духа» проекта, однако затягивать сроки выполнения более месяца не хотелось бы.

Под дизайном понимается не присланный PSDшник, а полноценный сверстанный под движок (магазина, форума) скин

1. Требуется создать логотип для интернет магазина. В названии должно содержаться название магазина – Лавочка Ская.

2. Имеется интернет-магазина osCommerce VaM Edition требуется создать дизайн соответствующий профилю магазина – продажа фигурок из настольных игр

(текущее состояние – allminiatures.ru/shop/ind..)

3. Имеется форум IPB 2.3.5 требуется создать дизайн соответствующий профилю магазина – продажа фигурок из настольных игр, следует учесть что игровых вселенных достаточно много и взять арт только из одной, двух будет не достаточно. Скин должен учитывать этот аспект.

(текущее состояние – www.allminiatures.ru/foru..)

4. Имеется CMS MKPortal необходимо создать дизайн соответствующий профилю магазина – продажа фигурок из настольных игр, следует учесть что она может использовать скин от форума.

(текущее состояние – www.allminiatures.ru)

Просьба предлагать сроки и стоимость выполнения работ по каждому пункту отдельно, так как с большой долей вероятности работы будут проводится поэтапно.

Плюсом будет выполнение всех 4 пунктов одним человеком/командой.

P.S. Уважаемые Дамы и Господа, убедительная просьба указывайте стоимость Вашей работы, экономьте свое и наше время.

16 лет назад
Skay
58 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

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