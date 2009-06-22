Разверстать PSD и встроить верстку в движок

Человек просто пропал. Разрезал одну страницу и не слуху не духу уже месяц. Причем аккаунт посещается регулярно, но сообщения от меня даже не читаются. Странно это все. Неужели сложно тупо ответить, что не хотим больше заниматься хоть по причинам смены религии. Причем мне не горит, я матом не кричу, но не приятна такая не обязательность.