Требуется дорисовать шапку для сайта 456951785
Шаблон для DLE
Нужно создать логотип, дизайн, и сверстать шаблон для DLE.
Расположение элементов как на lifehacker.com.
Цветовое оформление как my-soft-blog.net.
Обязательно - цена, сроки исполнения и примеры работ.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужно переделать и шапку для сайта. Тематика - магазин каталок строительного оборудования Желательно сделать до завтра. Предоставлю макет сайта.Завершен16 лет назад
В общем есть шапка ) нужно доделать дизайн отталкиваясь от нее ... т.е. доделать пункты меню расположенные под шапкой ... а их будет 3 + еще кое-что по мелочи...Завершен16 лет назад
Разработка дизайна, салона красоты. Лого + слоган «подчеркни свою индивидуальность» Общая концепция: Стилистика, приближенная к хай-тек. Размеры как у сайта http://twigy.ru/index2.php. или http://oblakastudio.ru/ Никаких вензелей и гламура. ...Дизайн сайтов53 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $15
Нужно подкорректировать шаблон, ТЗ в приложении.Завершен16 лет назад
Есть сайт - www.alconost.com. На сайте скоро открывается блог компании. Требуется изготовить тему для движка wordpress в стиле основного сайта. Что есть: - сам сайт ...Завершен16 лет назад
- $20
Нужен простой дизайн для вышеуказанного сайта. Схема прилагается. Срок 1-2 дня. Цена - $20. Торг неуместен. На приватные сообщения могу не ответить, смотрю по заявкам в проекте.Завершен16 лет назад
Нужно сделать шапку на сайт. Пишите: 428133534 НЕ ДОРОГОЗакрыт16 лет назад
- $250
Дизайн Сайта для образовательного учреждения Требуется создать дизайн сайта для университета. Необходимо освежить сайт. Сделать более удобную навигацию. • Текущий сайт находиться по адресу: http://www.bgsha.ru. • Новый дизайн Новый ...Завершен16 лет назад
Для старта хотелось бы найти исполнителя для несложного сайта косметического салона. 5-7 страниц, приятный дизайн, фирменные цвета есть. Бюджет не более 200$Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт16 лет назад