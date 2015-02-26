Шаблон для DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки312 просмотров

Нужно создать логотип, дизайн, и сверстать шаблон для DLE.

Расположение элементов как на lifehacker.com.

Цветовое оформление как my-soft-blog.net.

Обязательно - цена, сроки исполнения и примеры работ.

DLE
16 лет назад
lionet
Игорь 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

l_valentin
Валентин 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$300
7 дней
Ок.
ok

Заявки фрилансеров

l_valentin
Валентин 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад