Дизайн сайта рагга-хоп исполнителя.

# 1 — $

Всем привет!

Думаю что задание будет интересно многим, так как требует нестандартного мышления и понимания направления музыки рагга-хоп, реги.

Дизайн нужен легкий, не перегруженный графикой, но цепляющий за душу. Знающий человек при посещении сайта должен понять о чем вообще сайт, а у незнающего должно появится желание узнать о сути сайта.

Предпочтений по цветовой палитре как таковых нету, все на вкус дизайнера, но в дизайне необходимо будет использовать элементы с растаманскими цветами.

Примеров сайтов, на которые можно равняться нету, да и все таки хочется что-то свое, интересное и не обычное.

Так же сайт должен мысленно отображать творчество исполнителя, ознакомиться с которым Вы сможете тут: http://www.myspace.com/raggadigma

К сожалению бюджет ограничен в 50wmz, так как с финансами напряг, а сделать подарок ему очень хочется.

Как вариант можно увеличить бюджет, но рассчитаться я смогу бартером, выполнив для Вас html-верстку.

Да и все таки для портфолио будет очень весомый диз, учитывая особенности данного направления.

По всем вопросам, можете писать в аську 8838117.

PS Предложения все скрыты, поэтому очень прошу при добавлении предложения вкратце описывать как Вы себе представляете этот дизайн, а так же если уже разрабатывали что-то подобное, оставляйте ссылки.

Спасибо за внимание.