Добрый день. В связи с тем, что предыдущий дизайнер сорвал все сроки, срочно ищется человек, который в тесном сотрудничесвте с заказчиком в течении 2х недель нарисует сайт готовый для программирования. Есть - фотографии ...
Дизайн сайта рагга-хоп исполнителя.
Всем привет!
Думаю что задание будет интересно многим, так как требует нестандартного мышления и понимания направления музыки рагга-хоп, реги.
Дизайн нужен легкий, не перегруженный графикой, но цепляющий за душу. Знающий человек при посещении сайта должен понять о чем вообще сайт, а у незнающего должно появится желание узнать о сути сайта.
Предпочтений по цветовой палитре как таковых нету, все на вкус дизайнера, но в дизайне необходимо будет использовать элементы с растаманскими цветами.
Примеров сайтов, на которые можно равняться нету, да и все таки хочется что-то свое, интересное и не обычное.
Так же сайт должен мысленно отображать творчество исполнителя, ознакомиться с которым Вы сможете тут: http://www.myspace.com/raggadigma
К сожалению бюджет ограничен в 50wmz, так как с финансами напряг, а сделать подарок ему очень хочется.
Как вариант можно увеличить бюджет, но рассчитаться я смогу бартером, выполнив для Вас html-верстку.
Да и все таки для портфолио будет очень весомый диз, учитывая особенности данного направления.
По всем вопросам, можете писать в аську 8838117.
PS Предложения все скрыты, поэтому очень прошу при добавлении предложения вкратце описывать как Вы себе представляете этот дизайн, а так же если уже разрабатывали что-то подобное, оставляйте ссылки.
Спасибо за внимание.
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