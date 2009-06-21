Дизайн сайта за 2 недели

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт37 заявок488 просмотров

Добрый день.

В связи с тем, что предыдущий дизайнер сорвал все сроки, срочно ищется человек, который в тесном сотрудничесвте с заказчиком в течении 2х недель нарисует сайт готовый для программирования. Есть - фотографии для баннеров сайта, отрисованый логотип пригодный к работе, примерное понимание того, как должен выглядеть сайт, однако креатив привествуется.

Корпоративный сайт, на данный момент, не коммерческого проекта. Не сайт визитка. Ориентироваться по дизайну можно на Dior. Ребят, заказчик очень требовательный к стилю, сайт является инструментом продажи, поэтому очень важен.

Формат оплаты - размещение авторства, ссылка в соответствующем разделе на Ваш сайт, если Вы програмист и способны поддерживать сайт и форум в рабочем состоянии, добавлять на него тексты и т.п., то последующая оплачиваемая работа по поддержке сайта. Возможны символические деньги, либо услуги связанные с деятельностью проекта.

Всю дополнительную информацию отправлю по почте. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОЧТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!, reali собака inbox.ru

16 лет назад
Galaktionova2
Наталья 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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