Шапка на сайт

Доброго времени суток.

Хотелось бы узнать сколько будет стоить такая работа как:

Мне на сайт нужна шапка.Которая будет состоять из старых фото города

и новых.Но что бы при этом был плавный переход от старых к

новым.Например старое фото улицы переходит в новое фото улицы.Фото

1918,1946,1960,1980,2009.Но проблема в том что ведь снято с разных

точек.

И так, сколько стоит такая работа?