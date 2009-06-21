Шапка на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт39 заявок420 просмотров

Доброго времени суток.

Хотелось бы узнать сколько будет стоить такая работа как:

Мне на сайт нужна шапка.Которая будет состоять из старых фото города

и новых.Но что бы при этом был плавный переход от старых к

новым.Например старое фото улицы переходит в новое фото улицы.Фото

1918,1946,1960,1980,2009.Но проблема в том что ведь снято с разных

точек.

И так, сколько стоит такая работа?

16 лет назад
mikhail33
53 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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