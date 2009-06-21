Редизайн сайта общественной организации (Киев)

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок201 просмотр
#1$

Работа ТОЛЬКО для ДИЗАЙНЕРОВ из КИЕВА! Необходим современный дизайн нового сайта для крупной общественной организации. Подробное ТЗ уже есть, уже утверждено. Высылаем только после первоначального отбора претендентов на выполнение заказа, поэтому просьба СРАЗУ ДОЧИТАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ ДО КОНЦА – увидеть бюджет и сроки, и только после увиденного заявлять себя, как исполнителя!

ЧТО НУЖНО.

1. Новая блок-схема сайта (в настоящее время надо упростить меню, рационализировать место на главной странице, добавить ряд баннеров, сделать новый современный дизайн на основании утвержденного корпоративного стиля, а также на основании новой концепции сайта – будет нечно на подобии новостного портала).

2. Разработка главной страницы.

3. Также потребуется разработать порядка 15 внутренних страниц (блог председателя, оформить видеостраницу и т.д.).

СРОКИ.

1. 5 дней, начиная с понедельника (22 июня) – на расование главной страницы и разработку новой блок схемы сайта.

2. Потом в течении 7 дней – все остальное.

ВНИМАНИЕ! СРОКИ ПЕРЕСМОТРУ НЕ ПОДЛЕЖАТ!!! СЛИШКОМ ЗАНЯТЫЕ, ЧТОБ ЗАРАБОТАТЬ 300 У.Е., ДОЛГОДУМАЮЩИЕ И РАСКАЧИВАЮЩИЕСЯ, ПРОШУ НАС НЕ БЕСПОКОИТЬ! Нужно все сделать быстро и качественно!

СДАЧА РАБОТЫ В ПЯТНИЦУ (26 июня) – ДО 11-00. ПОСЛЕ РАБОТА НЕ ПРИНИМАЕТСЯ!!!

ИНФОРМАЦИЯ.

Вся необходимая документация, лого, видеопрезентация, цвета и пр. есть на руках. Поэтому с претендентом намерен встретиться в ближайшее время и передать все на его флешку.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

После утверждения нарисованной концепции главной страницы и блок-схемы сайта инвестором, осуществляем оплату 50% от суммы заказа. Остальная сумма – после выполнения оставшейся части работы.

КОНТАКТЫ

morepisem[at]rambler.ru, 8-097-400-62-13, skype: delovoy_deniskin, ICQ 300-586-136, Денис (лучше писать в скайп, по почте или сразу перезвонить).

16 лет назад
Genesisweb
43 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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