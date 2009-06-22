Требуется разверстать дизайн интернет-магазина и встроить его в движек магазина cs-cart (используется шаблоны smarty) Сроки 7-10 дней.
Сделать две схемки для контактов
Надо перерисовать две схемки проезда для сайта (для пешеходов и для авто). Дизайн уже сделан, надо перерисовать подложку по образцу (исходник карты в PSD недоступен), красиво нанести несколько надписей объектов и маршруты (в ворде схематично показано какие надписи-объекты надо нанести на карту). Карта должна быть менее темная, светло-зеленая того же тона (не нравится темный цвет фона, цвет букв оставить прежним).
В итоге должно получиться две картинки.
В приложении:
1) Word с указаниями по переделке.
2) Исходник карты, на который надо ориентироваться (map_large).
Адрес объекта: Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 56/6.
Пожалуйста, предлагайте цену. Сделать надо сегодня-завтра.
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