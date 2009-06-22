Сделать две схемки для контактов

Надо перерисовать две схемки проезда для сайта (для пешеходов и для авто). Дизайн уже сделан, надо перерисовать подложку по образцу (исходник карты в PSD недоступен), красиво нанести несколько надписей объектов и маршруты (в ворде схематично показано какие надписи-объекты надо нанести на карту). Карта должна быть менее темная, светло-зеленая того же тона (не нравится темный цвет фона, цвет букв оставить прежним).

В итоге должно получиться две картинки.

В приложении:

1) Word с указаниями по переделке.

2) Исходник карты, на который надо ориентироваться (map_large).

Адрес объекта: Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 56/6.

Пожалуйста, предлагайте цену. Сделать надо сегодня-завтра.