Разработать дизайн для

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт110 заявок855 просмотров

Нужно разработать сайт для компании которая занимается ремонтом и продажей вертолетов.

Вся информация в личной переписке, после просмотра портфолио.

Интересует нешаблонный!!!, а высокохудожественный дизайн!

16 лет назад
pioneris
52 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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