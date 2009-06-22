Дизайн сайта (тематика авто)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт64 заявки801 просмотр

Необходимо разработать дизайн сайта (главную + второстепенную), тематика: авто (услуги химичистки, тонирования, полирование + продажа автохимии)

Есть пример.Пожелания: черный цвет ( + красный, желтый)

16 лет назад
arneo
Денис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание клан-сайта под combats.com "БК"

    $50

    .Требуется дизайн клан-сайта для игры бойцовксий клуб (combats.com). Задание актуально, пока проект не будет закрыт. Тематика дизайна: средневековые бои, примеры указаны ниже. Название клана "ОМОН" Требования к шаблону: - Шаблон ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн портала, форума, магазина + логотип

    $500

    1. Оплата работы производится поэтапно. Все этапы выполняются без предоплаты. Работа оплачивается, только при условии, если она будет соответствовать ТЗ и будут учтены все пожелания Заказчика. 2. Скины для магазина, форума ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать две схемки для контактов

    Надо перерисовать две схемки проезда для сайта (для пешеходов и для авто). Дизайн уже сделан, надо перерисовать подложку по образцу (исходник карты в PSD недоступен), красиво нанести несколько надписей объектов и маршруты (в ворде схематично ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработать дизайн для

    $500

    Нужно разработать сайт для компании которая занимается ремонтом и продажей вертолетов. Вся информация в личной переписке, после просмотра портфолио. Интересует нешаблонный!!!, а высокохудожественный дизайн!

    Дизайн сайтов110 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужны шапки для сайта

    $35

    Нужно около 10 шапок для сайта. Простые. Нужно только подобрать хорошие фотографии и подогнать их под размер шапки, делать ничего ненужно (рисовать). Бюджет - 35 вмз. Тематика - умный дом. Жду предложений. Срок - 2-3 ...

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта рагга-хоп исполнителя.

    $50

    Всем привет! Думаю что задание будет интересно многим, так как требует нестандартного мышления и понимания направления музыки рагга-хоп, реги. Дизайн нужен легкий, не перегруженный графикой, но цепляющий за душу. Знающий человек ...

    HTML
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта за 2 недели

    Добрый день. В связи с тем, что предыдущий дизайнер сорвал все сроки, срочно ищется человек, который в тесном сотрудничесвте с заказчиком в течении 2х недель нарисует сайт готовый для программирования. Есть - фотографии ...

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редизайн сайта общественной организации (Киев)

    $300

    Работа ТОЛЬКО для ДИЗАЙНЕРОВ из КИЕВА! Необходим современный дизайн нового сайта для крупной общественной организации. Подробное ТЗ уже есть, уже утверждено. Высылаем только после первоначального отбора претендентов на выполнение заказа, поэтому просьба СРАЗУ ДОЧИТАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад