.Требуется дизайн клан-сайта для игры бойцовксий клуб (combats.com). Задание актуально, пока проект не будет закрыт. Тематика дизайна: средневековые бои, примеры указаны ниже. Название клана "ОМОН" Требования к шаблону: - Шаблон ...
Дизайн OpenCart
Движок установлен, нужен дизайн (есть варианты как примеры) Ничего особенного не требуется, простой, приятный для гла дизайн магазина
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