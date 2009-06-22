Дизайн сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок858 просмотров
#1$

Добрый !Дизайн мини сайта(две-три страницы)главная,продукт,контакты.

ТМ ЧЕРНОЛЕС-продажа с ДОСТАВКОЙ биотоплива(топливные брикеты,дрова,пеллеты и растопочная щепа) в интернете(онлайн ,почти мини магазин).

Приблизительно по теме -ДОСТАВКА воды,пиццы,бетона и т.д.

ИДЕЯ -зашел ,посмотрел,выбрал,купил(заказал).

Дизайн сайта должен быть ПРОСТОЙ,ПОНЯТНЫЙ,яркий ,легким, запоминающийся , вызывающий доверия, призывающий к покупке, понятным и не отвлекать внимания от сути., Цвета – горячие,теплые, чистые и т.д.(можно предложить другие).

Исполнитель Украина

Бюджет 1000грн.

Оплата наличными,перевод банк или кредит.карточка.

16 лет назад
sks11
56 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание клан-сайта под combats.com "БК"

    $50

    .Требуется дизайн клан-сайта для игры бойцовксий клуб (combats.com). Задание актуально, пока проект не будет закрыт. Тематика дизайна: средневековые бои, примеры указаны ниже. Название клана "ОМОН" Требования к шаблону: - Шаблон ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Шаблон WordPress

    Требуется сделать рип шаблона для WordPress. Сам сайт, с которого нужно сделать рип, тоже на WordPress. Опыт работы с WordPress и наличие портфолио приветствуется.

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта (тематика авто)

    $100

    Необходимо разработать дизайн сайта (главную + второстепенную), тематика: авто (услуги химичистки, тонирования, полирование + продажа автохимии) Есть пример.Пожелания: черный цвет ( + красный, желтый)

    Дизайн сайтов64 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн портала, форума, магазина + логотип

    $500

    1. Оплата работы производится поэтапно. Все этапы выполняются без предоплаты. Работа оплачивается, только при условии, если она будет соответствовать ТЗ и будут учтены все пожелания Заказчика. 2. Скины для магазина, форума ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать две схемки для контактов

    Надо перерисовать две схемки проезда для сайта (для пешеходов и для авто). Дизайн уже сделан, надо перерисовать подложку по образцу (исходник карты в PSD недоступен), красиво нанести несколько надписей объектов и маршруты (в ворде схематично ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработать дизайн для

    $500

    Нужно разработать сайт для компании которая занимается ремонтом и продажей вертолетов. Вся информация в личной переписке, после просмотра портфолио. Интересует нешаблонный!!!, а высокохудожественный дизайн!

    Дизайн сайтов110 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужны шапки для сайта

    $35

    Нужно около 10 шапок для сайта. Простые. Нужно только подобрать хорошие фотографии и подогнать их под размер шапки, делать ничего ненужно (рисовать). Бюджет - 35 вмз. Тематика - умный дом. Жду предложений. Срок - 2-3 ...

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    16 лет назад