Требуется разверстать дизайн интернет-магазина и встроить его в движек магазина cs-cart (используется шаблоны smarty) Сроки 7-10 дней.
Дизайн сайта
Добрый !Дизайн мини сайта(две-три страницы)главная,продукт,контакты.
ТМ ЧЕРНОЛЕС-продажа с ДОСТАВКОЙ биотоплива(топливные брикеты,дрова,пеллеты и растопочная щепа) в интернете(онлайн ,почти мини магазин).
Приблизительно по теме -ДОСТАВКА воды,пиццы,бетона и т.д.
ИДЕЯ -зашел ,посмотрел,выбрал,купил(заказал).
Дизайн сайта должен быть ПРОСТОЙ,ПОНЯТНЫЙ,яркий ,легким, запоминающийся , вызывающий доверия, призывающий к покупке, понятным и не отвлекать внимания от сути., Цвета – горячие,теплые, чистые и т.д.(можно предложить другие).
Исполнитель Украина
Бюджет 1000грн.
Оплата наличными,перевод банк или кредит.карточка.
Заявки фрилансеров
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