.Требуется дизайн клан-сайта для игры бойцовксий клуб (combats.com). Задание актуально, пока проект не будет закрыт. Тематика дизайна: средневековые бои, примеры указаны ниже. Название клана "ОМОН" Требования к шаблону: - Шаблон ...
Сделать красивую шапку для сайта
Нужно сделать красивую шапку в стиле финансы, инвестиции и тд. На ней должны присутствовать название проекта - Makron Invest и надпись типа "инвестируй в будущее". Шапка безразмерная.
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