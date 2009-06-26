Приватно для Jelly_bears

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  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок195 просмотров

Создание дизайна главной страницы для Объединенного хорового движения

16 лет назад
Urallowa
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

jelly_bears
Bears 
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов(-1)
16 лет назад
$50
7 дней
Положительный отзыв! Все только хорошее: профессионализм, отсутствие лишних слов, понимание потребности даже из сумбурных объяснений. Точное соблюдение сроков и договоренностей. Красивые, радующие глаз образы и формы. Невероятное человеколюбие и гуманизм! Еще раз большое спасибо за отличную работу.

Заявки фрилансеров

jelly_bears
Bears 
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов(-1)
16 лет назад

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