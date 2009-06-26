Makroninvest.ru Нужно сделать красивую шапку в стиле финансы, инвестиции и тд. На ней должны присутствовать название проекта - Makron Invest и надпись типа "инвестируй в будущее". Шапка безразмерная. Называйте цену
Приватно для Jelly_bears
Создание дизайна главной страницы для Объединенного хорового движения
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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