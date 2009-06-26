Приватно для Jelly_bears

Положительный отзыв! Все только хорошее: профессионализм, отсутствие лишних слов, понимание потребности даже из сумбурных объяснений. Точное соблюдение сроков и договоренностей. Красивые, радующие глаз образы и формы. Невероятное человеколюбие и гуманизм! Еще раз большое спасибо за отличную работу.