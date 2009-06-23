Доработка сайта на движке битрикс

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Закрыт2 заявки200 просмотров

Необходимо доработать сайт на движке битрикса. (графика+интергация с 1с+создание динамических страниц на основе данных с 1с)

ТЗ вышлю по почте. Необходимо указать примеры работ.

Только с Одессы!

п.с.

16 лет назад
GeorgeM
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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