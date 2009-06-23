Создать дизайн сайта rokos.ru

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок471 просмотр
#1$

Создание дизайна сайта и сверстать макет.

Компания занимается продажей изделий собственного производства столов стульев библиотек и цельного массива.

Жду предложения, без портфолио просьба не беспокоить

1 этап наброски дизайна

2 обсуждения того как Вы видите и как Вы хотите воплотить дизайн

3 этап создание дизайна сайта и валидная верстка.

После того как наши мнения сходятся идет оплата, а с Вас уже исходники и сверстаный макет сайта.

По всем вопросом писать в личку или же на skype: cmtecru, icq 212727

Мы готовы выслушать все предложения.

Предложения других пользователей скрыты.

16 лет назад
zao-rokos
Назар 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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