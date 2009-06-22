Требуется разработка дизайна для сайта социальной сети с детальной проработкой всех типовых элементов. Опыт в разработке проектов с социальными сервисами обязателен: - понимание основного функционала социальной сети - понимание принципов ...
Создание шаблона дизайна для ShopCMS
Создать шаблон дизайна для скрипта SHOPCMS на тематику "спутниковое телевидение". Бюджет до 600руб., оплата Яндекс.Деньги
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