Дизайн сайта компании

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок327 просмотров
#1$

Нужен дизайнер для создания дизайна компании.

Требования:

- возможность общения по Skype

- наличие качественного портфолио

- ответственность

Возможно дальнейшее сотрудничество.

16 лет назад
keno
125 лет
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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