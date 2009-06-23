Разработка дизайна сайта

# 1 — $

Тематика сайта: продажа развлекательного оборудования (каталог).

Примеры сайтов:

http://www.denikom.ru/

http://kidsplay.ru/

и ещё один крутой буржуйский http://www.bmigaming.com/

Задача: представить на рассмотрение главную страницу сайта.

Сайт должен быть ярким, удобным, понятным и привлекательным для неопытного пользователя.

Заказчик мечтает превзойти конкурентов по юзабилити и дизайну.

Цена не окончательная.

Будут рассмотрены все предложенные варианты, выбранный исполнитель должен будет нарисовать все остальные страницы и получить оплату.

Предложения посмотреть имеющееся портфолио не рассматриваются. Кого не устраивают условия, прошу извинить и благодарю за потраченное время.