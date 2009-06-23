Создание дизайна сайта и сверстать макет. Компания занимается продажей изделий собственного производства столов стульев библиотек и цельного массива. Жду предложения, без портфолио просьба не беспокоить 1 этап наброски дизайна 2 обсуждения ...
Разработка дизайна сайта
Тематика сайта: продажа развлекательного оборудования (каталог).
Примеры сайтов:
и ещё один крутой буржуйский http://www.bmigaming.com/
Задача: представить на рассмотрение главную страницу сайта.
Сайт должен быть ярким, удобным, понятным и привлекательным для неопытного пользователя.
Заказчик мечтает превзойти конкурентов по юзабилити и дизайну.
Цена не окончательная.
Будут рассмотрены все предложенные варианты, выбранный исполнитель должен будет нарисовать все остальные страницы и получить оплату.
Предложения посмотреть имеющееся портфолио не рассматриваются. Кого не устраивают условия, прошу извинить и благодарю за потраченное время.
Заявки фрилансеров
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