Создание дизайна сайта и сверстать макет. Компания занимается продажей изделий собственного производства столов стульев библиотек и цельного массива. Жду предложения, без портфолио просьба не беспокоить 1 этап наброски дизайна 2 обсуждения ...
Дизайн для промосайта
Доброго времени суток.
Необходимо сделать дизайн для промо сайта в стили минимал с сохранением фирменного стиля http://www.phytensor.ru/index.htm а информацию взять отсюда glastergroup.ru/phyto.html
оставляйте ссылки на ваши работы, желательно фито тематики
срок неделя по цене до 8000руб
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