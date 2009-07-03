Дизайн для промосайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен83 заявки679 просмотров

Доброго времени суток.

Необходимо сделать дизайн для промо сайта в стили минимал с сохранением фирменного стиля http://www.phytensor.ru/index.htm а информацию взять отсюда glastergroup.ru/phyto.html

оставляйте ссылки на ваши работы, желательно фито тематики

срок неделя по цене до 8000руб

16 лет назад
mnaumenko
Maxim 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
19 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Pokrovsk
34 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$300
5 дней
Спасибо, качеством доволен
Хороший заказчик рекомендую

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Pokrovsk
34 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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