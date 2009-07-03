Дизайн для промосайта

Есть форумы на движке SMF. Есть 10 шаблонов (в дальнейшем дам доступ). Необходимо для этих форумов изменить шаблон так, что бы дизайны форума стали тематическими. Минимально - фон, шрифты, доступные изображения (логотип, иконки, ...