Создание дизайна сайта и сверстать макет. Компания занимается продажей изделий собственного производства столов стульев библиотек и цельного массива. Жду предложения, без портфолио просьба не беспокоить 1 этап наброски дизайна 2 обсуждения ...
Он-лайн обучение
Нужен дизайн.
Пишите пожалуйста в проект. Обязательное условие - наличие работ.
ТЗ в атаче / Можно ориентироваться на аналог screamschool.ru/node/1004
Интересно постоянное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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