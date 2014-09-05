Шапка для сайта + простой статичный баннер

Приветствую, Уважаемые Дизайнеры!

1. Требуется нарисовать шапку по аналогии с сайтом: maria - psy . ru (убрать пробелы)

Шапка достаточно простая: мягкий голубой фон, в центре изображение людей, слева лого, справа слоган и телефон с почтой (всё как в maria - psy . ru)…

2. Баннер простой, с призывом к действию «записаться на приём». Должен немного выделяться, но быть в общей цветовой схеме сайта.

Бюджет: 1000 р. (30 USD)

Сроки: 1-2 дня.

Макет сайта во вложении, остальные изображения пришлю исполнителю.

Благодарю за внимание!