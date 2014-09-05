Шапка для сайта + простой статичный баннер

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок249 просмотров

Приветствую, Уважаемые Дизайнеры!

1. Требуется нарисовать шапку по аналогии с сайтом: maria - psy . ru (убрать пробелы)

Шапка достаточно простая: мягкий голубой фон, в центре изображение людей, слева лого, справа слоган и телефон с почтой (всё как в maria - psy . ru)…

2. Баннер простой, с призывом к действию «записаться на приём». Должен немного выделяться, но быть в общей цветовой схеме сайта.

Бюджет: 1000 р. (30 USD)

Сроки: 1-2 дня.

Макет сайта во вложении, остальные изображения пришлю исполнителю.

Благодарю за внимание!

11 лет назад
s2638272
Сергей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

HelloGoodbye
Кирилл 
32 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Спасибо Кирилл! Вы стоически выдержали плотный напор правок моего заказчика! Удачи в работе!
Отличный заказчик! Побольше бы таких. Всем советую! 10 баллов!

Заявки фрилансеров

HelloGoodbye
Кирилл 
32 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Адаптивный дизайн для интернет магазина продуктов.

    $250

    Требуется разработать адаптивный дизайн для интернет магазина.(ТЗ в приложении) Для начала нужно будет сделать наброски – как и где будут располагаться блоки в дизайне(предпочтение тем, кто удачно применяет mobile first). Примеры набросков в ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарезать 1 файл psd

    $50

    Требуется нарезать простой файл, вот этот http://trishagcruz.com/Passbook-UI-PSD по слоям, достать фоны и другие элементы с купонов

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Landing Page

    $100

    Нужен Landing Page. На бухгалтерские услуги. Подробнее по ТЗ в ЛС

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Редизайн блога

    $50

    Ребята нужен редизайн моего личного блога. dobrevich.ru ТЗ соствлено. Но так как я делаю это впервые готов прислушаться к ваше мнению как к профессионалам!

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн меню

    $15

    Нужно разработать новый дизайн для меню вписывающийся в общий концепт. См скриншот Портфолио работ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Оплата по факту (paypal или moneybookers). Иные формы оплат просьба не предлагать. Другой возможности ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Landing-page

    $50

    Необходимо сделать landing под накладные усы (фальшивые усы, усы на палочке)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать дизайн

    $250

    Нужно нарисовать дизайн для инвестиционной пирамиды Примеры таких сайтов : trader-ways.com/ , pro100cash.biz/ От вас нужно нарисовать главную, и внутренние страницы сайта (FAQ, регистрация, вход, контакты) ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад