Нужно разработать новый дизайн для меню вписывающийся в общий концепт. См скриншот Портфолио работ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Оплата по факту (paypal или moneybookers). Иные формы оплат просьба не предлагать. Другой возможности ...
Редизайн блога
Ребята нужен редизайн моего личного блога.
ТЗ соствлено. Но так как я делаю это впервые готов прислушаться к ваше мнению как к профессионалам!
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