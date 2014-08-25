Необходимо сделать landing под накладные усы (фальшивые усы, усы на палочке)
Дизайн меню
Нужно разработать новый дизайн для меню вписывающийся в общий концепт.
См скриншот
Портфолио работ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Оплата по факту (paypal или moneybookers).
Иные формы оплат просьба не предлагать. Другой возможности по оплате у меня нет.
Срок 2 дня макс
Просьба оставлять заявку в случае если вы свободны на данный момент и готовы приступить к заданию не оставляя на завтра.
Оплата + Развернутый отзыв.
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