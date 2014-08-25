Дизайн меню

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки141 просмотр

Нужно разработать новый дизайн для меню вписывающийся в общий концепт.

См скриншот

Портфолио работ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Оплата по факту (paypal или moneybookers).

Иные формы оплат просьба не предлагать. Другой возможности по оплате у меня нет.

Срок 2 дня макс

Просьба оставлять заявку в случае если вы свободны на данный момент и готовы приступить к заданию не оставляя на завтра.

Оплата + Развернутый отзыв.

11 лет назад
ramin80
Амс 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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