Нарисовать лэнединг для тренинга

Я бы хотел чтобы вы сделали макет продающего лендинга. Тематика - семена Чиа для похудения. Я сделал базовый макет, взяв картинки с сайтов конкурентов и поместил в файл https://docs.google.com/presentation/d/1P7eSOmktJpx_h1LBs438fCSOlzT5-SzeVfrjGwh60So/edit#slide=id.g3789298c5_091 Еще я ...