Нарисовать лэнединг для тренинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок217 просмотров

Требуется дизайнер для создания одностраничного лэндинга

Примерный объем работы: http://millions.deyneko.com.ua

сроки: до 5 дней

Все подробности заказа после просмотра ваших работ.

Для рассмотрения вашей кандидатуры, необходимо:

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- сроки исполнения

- стоимость

11 лет назад
Deyneko_7
Евгений 
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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