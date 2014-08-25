Яблочный блог

Дизайн блога о пользе яблок. Блог про здоровье и здоровой пище в стиле минимализма. В данном стиле используется панель навигации, два сайдбара, форма поиска, форма авторизации, блок "Об авторе" , а также подвал сайта, где дублируются ссылки панели навигации. Расцветка: основные цвета: белый и зеленый и вспомогательный: синий.