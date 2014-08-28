Отрисовать две иконки и блок запроса

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок165 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо:

1) нарисовать две иконки в стиле http://www.ruswater.com/ блок "Заказать"

а) Анализ воды - в виде двух колб как на примере http://shop.ruswater.com/design/water/img/banners/slide1.jpg

б) Гарантийное обслуживание - в виде ключа гаечного с отверткой

2) Отрисовать стиль для формы "Заказать" http://www.ruswater.com/

Пример http://www.ekodar.ru/filter/oborudovanie/

Нажать - выезжает сбоку слева.

Что то типа Обводки вокруг формы, может также градиент на бек добавить.

Чтобы она привлекала внимание, но не выбивалась из концепции сайта.

11 лет назад
gudi
45 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$16
1 день
Быстро, четко, без помарок. Даже и сказать особо нечего ))
Четкая постановка задачи - уже половина решения. С Алексеем было именно так. Даже фантазировать не пришлось. Рекомендую как ответственного и надежного заказчика.

Заявки фрилансеров

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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