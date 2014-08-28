Отрисовать две иконки и блок запроса

Здравствуйте.

Необходимо:

1) нарисовать две иконки в стиле http://www.ruswater.com/ блок "Заказать"

а) Анализ воды - в виде двух колб как на примере http://shop.ruswater.com/design/water/img/banners/slide1.jpg

б) Гарантийное обслуживание - в виде ключа гаечного с отверткой

2) Отрисовать стиль для формы "Заказать" http://www.ruswater.com/

Пример http://www.ekodar.ru/filter/oborudovanie/

Нажать - выезжает сбоку слева.

Что то типа Обводки вокруг формы, может также градиент на бек добавить.

Чтобы она привлекала внимание, но не выбивалась из концепции сайта.