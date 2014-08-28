Дизайн формы заказа туров ТЗ приложил стоимостью до 50 USD Вестание происходит совместо с програмистом для исключение доделок
Отрисовать две иконки и блок запроса
Здравствуйте.
Необходимо:
1) нарисовать две иконки в стиле http://www.ruswater.com/ блок "Заказать"
а) Анализ воды - в виде двух колб как на примере http://shop.ruswater.com/design/water/img/banners/slide1.jpg
б) Гарантийное обслуживание - в виде ключа гаечного с отверткой
2) Отрисовать стиль для формы "Заказать" http://www.ruswater.com/
Пример http://www.ekodar.ru/filter/oborudovanie/
Нажать - выезжает сбоку слева.
Что то типа Обводки вокруг формы, может также градиент на бек добавить.
Чтобы она привлекала внимание, но не выбивалась из концепции сайта.
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