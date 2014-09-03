Дизайн формы заказа туров ТЗ приложил стоимостью до 50 USD Вестание происходит совместо с програмистом для исключение доделок
Сделать редизайн и верстку интернет-аптеки
Нужно сделать редизайн сайта http://rupotencia.ru для поднятия конверсии, продаж, вызывать доверие у клиентов. Возраст покупателей от тридцати до 50 лет.
Шрифт должен быть удобно читаемым.
Асортимент товаров небольшой - до десяти штук.
Технологии css3, html5 резиновый, адаптивный дизайн
Дизайн должен быть запоминающимся но скромным
Нарисовать и сверстать нужно 3 страницы
-главная
-каталог
-страница товаров
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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