Нарисовать шапку для сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок158 просмотров

Нужно нарисовать картинку для шапки сайта про игры на двоих.

Сайт: dva-igroka.ru/

Параметры для картинки шапки:

Ширина 940px;

Высота: 140px;

сложного не нужно. Попроще. Необходимо чтобы были герои из игры марио, соник, танчики, и изображения любых других игр на двоих. Пример на сайте http://games-two.su/

11 лет назад
shakal-91
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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