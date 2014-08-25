Нарисовать шапку для сайта

Нужно нарисовать картинку для шапки сайта про игры на двоих.

Сайт: dva-igroka.ru/

Параметры для картинки шапки:

Ширина 940px;

Высота: 140px;

сложного не нужно. Попроще. Необходимо чтобы были герои из игры марио, соник, танчики, и изображения любых других игр на двоих. Пример на сайте http://games-two.su/