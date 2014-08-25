Нарезать 1 файл psd

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок283 просмотра

Требуется нарезать простой файл, вот этот http://trishagcruz.com/Passbook-UI-PSD по слоям, достать фоны и другие элементы с купонов

11 лет назад
lexluthor01
Алексей 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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