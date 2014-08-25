Адаптивный дизайн для интернет магазина продуктов.

Требуется разработать адаптивный дизайн для интернет магазина.(ТЗ в приложении)

Для начала нужно будет сделать наброски – как и где будут располагаться блоки в дизайне(предпочтение тем, кто удачно применяет mobile first). Примеры набросков в приложении, можно делать наброски грубее, главное чтобы была понятна суть что где находится и каким образом будет выделена от остальной части контента.

После их утверждения уже можно переходить к дизайну.

Условия оплаты – оплата по факту выполненных работ, по этапам.

оставляем свой скайп а так же сроки и цены)