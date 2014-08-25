Нужен Landing Page. На бухгалтерские услуги. Подробнее по ТЗ в ЛС
Адаптивный дизайн для интернет магазина продуктов.
Требуется разработать адаптивный дизайн для интернет магазина.(ТЗ в приложении)
Для начала нужно будет сделать наброски – как и где будут располагаться блоки в дизайне(предпочтение тем, кто удачно применяет mobile first). Примеры набросков в приложении, можно делать наброски грубее, главное чтобы была понятна суть что где находится и каким образом будет выделена от остальной части контента.
После их утверждения уже можно переходить к дизайну.
Условия оплаты – оплата по факту выполненных работ, по этапам.
оставляем свой скайп а так же сроки и цены)
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