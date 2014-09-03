Landing Page

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок352 просмотра

Нужен Landing Page.

На бухгалтерские услуги.

Подробнее по ТЗ в ЛС

11 лет назад
netgerl
Лилия 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Cofffe
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
11 лет назад
$100
4 дня
Спасибо огромное Альберту за то, что терпел все мои изменения в ТЗ, переделывал все добросовестно и качественно. Он всегда на связи и дает нужные мне консультации. Очень отзывчивый, понимающий, а главное профессионал! Если бы не мои постоянные изменения, проект был бы исполнен за день-два максимум, а так я его помучила достаточно. Очень приятно, что я его доводила, а он не психовал, а всё делал чётко и спокойно))) Он герой))) Буду с ним работать ещё пока он сам от меня не сбежит))))) Всем рекомендую Альберта как специалиста! Даже пожаловаться не на что))) P.S. И все проблемы из-за нечёткого ТЗ, когда не совсем знаешь что хочешь - не есть хорошо)))
Рекомендую заказчика, всегда на связи и вовермя предоставляла все материалы. Оплата как положено. Супер заказчик :)

Заявки фрилансеров

Cofffe
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
11 лет назад

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