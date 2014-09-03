Landing-page

Спасибо огромное Альберту за то, что терпел все мои изменения в ТЗ, переделывал все добросовестно и качественно. Он всегда на связи и дает нужные мне консультации. Очень отзывчивый, понимающий, а главное профессионал! Если бы не мои постоянные изменения, проект был бы исполнен за день-два максимум, а так я его помучила достаточно. Очень приятно, что я его доводила, а он не психовал, а всё делал чётко и спокойно))) Он герой))) Буду с ним работать ещё пока он сам от меня не сбежит))))) Всем рекомендую Альберта как специалиста! Даже пожаловаться не на что))) P.S. И все проблемы из-за нечёткого ТЗ, когда не совсем знаешь что хочешь - не есть хорошо)))