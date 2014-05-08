Создание дизайна туристической тематики

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка88 просмотров
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1.Необходимо произвести редизайн главной страницы сайта - http://tourpremium.ru/

Техническое задание с нашей стороны готово.

2.Необходимо создать дизайн посадочной страницы по трем направлениям - продажа туров в Грецию, Испанию, Кипр.

все дизайны нужны как можно быстрее.

10 лет назад
MyShanz
Илья 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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