Создание дизайна туристической тематики

Нужен дизайн сайта интернет-магазина раций. Примеров нормальных сайтов по данной тематике у меня к сожалению нет. Точнее все они мне не нравятся. Нужно сделать что-то более человеческое, нежели эти скучные топорные сайты. Страницы: - главная; ...