Создать 7 дизайнов для лендингов

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Завершен1 заявка113 просмотров

Создать 7 лендингов для торговой платформы. Логотип предоставляю. 

Разные по дизайну лендинги, которые должны копировать структуру главной страницы сайта и в тоже время быть совсем разными по дизайну.

4 года назад
Arlett
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
4 года назад
$300
10 дней
Артём из разряда специалистов, которые могут сделать быстро и качественно ( это именно тот редкий случай ). По цене сошлись, все гибко и легко в обсуждении. Точная проработка всех "хотелок" от заказчика. Умеет, знает, может. Остался довольным. Буду обращаться еще.
Всё по делу и чётко, проект прошёл довольно быстро и с профитом! Крайне рекомендую Владимира как порядочного и дельного заказчика!

Заявки фрилансеров

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
4 года назад
Лучший веб-дизайнер марта
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