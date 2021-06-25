Создать 7 дизайнов для лендингов

Артём из разряда специалистов, которые могут сделать быстро и качественно ( это именно тот редкий случай ). По цене сошлись, все гибко и легко в обсуждении. Точная проработка всех "хотелок" от заказчика. Умеет, знает, может. Остался довольным. Буду обращаться еще.