Здравствуйте, у нас есть стоматологический кабинет, для его нужд необходимо создать дизайн сайта. Мы предоставим: 1. Дизайн сайта, который нам нравится, который мы хотим взять за основу, со ...
Создать 7 дизайнов для лендингов
Создать 7 лендингов для торговой платформы. Логотип предоставляю.
Разные по дизайну лендинги, которые должны копировать структуру главной страницы сайта и в тоже время быть совсем разными по дизайну.
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