Яркий и убедительный, ультрасовременный дизайн сайта на Wordpress

Выбор исполнителя только после просмотра макета сайта. Тематика сайта - госуслуги (МФЦ, налоговая и т.п.) Работа состоит не только в разработке самого дизайна, но также и переноса его на готовый сайт, который уже существует. Дополнительно сообщаю: сайт не может иметь формат одностраничного лендинга с прокруткой. Он - портал госуслуг! Многостраничный, с перекрестными ссылками. Просто дизайн да, как у лендинга. Возможно, чтобы еще лет 5 смотрелся как современный.