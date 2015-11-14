Требуется сайт-конструктор, по продаже кожаных аксессуаров с индивидуальным дизайном. Идея такова : Клиент может пошагово выбрать из предложенного ассертимента модель аксессуара, затем цвет который он хотел бы видеть на нем и в дополнении любой текст. В ...
Яркий и убедительный, ультрасовременный дизайн сайта на Wordpress
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Выбор исполнителя только после просмотра макета сайта. Тематика сайта - госуслуги (МФЦ, налоговая и т.п.) Работа состоит не только в разработке самого дизайна, но также и переноса его на готовый сайт, который уже существует. Дополнительно сообщаю: сайт не может иметь формат одностраничного лендинга с прокруткой. Он - портал госуслуг! Многостраничный, с перекрестными ссылками. Просто дизайн да, как у лендинга. Возможно, чтобы еще лет 5 смотрелся как современный.
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